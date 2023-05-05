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Війна — день 436: ЗСУ відбивають десятки атак на фронті, росіяни не припиняють обстрілювати українські міста

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну тривають 436 днів Новина оновлена 05 травня 2023, 01:17
Бої за Україну тривають 436 днів. Фото Getty Images

Оперативно про головне 5 травня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 436 днів. На сході України тривають тяжкі бої. Епіцентром протистояння залишаються Бахмут та Мар’їнка. Також окупанти продовжують атакувати українські міста ракетами та безпілотниками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Херсоні було чутно вибухи.

00:00 Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Виходячи із траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Про те, що відбувалося 2 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 433: окупанти все ще тиснуть на сході, але зазнають великих втрат і видихаються

Дізнатись про головні події 3 травня можна у публікації: Війна — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстріл Херсона росіянами

З даними за 4 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 435: в окупантів істерика через "контрнаступ ЗСУ", але обстріли міст не припиняються

Теги:
#Україна #Росія #Війна