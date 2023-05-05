Війна — день 436: ЗСУ відбивають десятки атак на фронті, росіяни не припиняють обстрілювати українські міста
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Оперативно про головне 5 травня
Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 436 днів. На сході України тривають тяжкі бої. Епіцентром протистояння залишаються Бахмут та Мар’їнка. Також окупанти продовжують атакувати українські міста ракетами та безпілотниками.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 У Херсоні було чутно вибухи.
00:00 Над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Виходячи із траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.
Про те, що відбувалося 2 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 433: окупанти все ще тиснуть на сході, але зазнають великих втрат і видихаються
Дізнатись про головні події 3 травня можна у публікації: Війна — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстріл Херсона росіянами
З даними за 4 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 435: в окупантів істерика через "контрнаступ ЗСУ", але обстріли міст не припиняються