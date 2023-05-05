Російські агенти і не тільки: генерал розповів, що заважає передачі Україні винищувачів

Генерал розповів, чого чекати Україні від Заходу найближчим часом

На шляху до здобуття Україною ракет більшої дальності та винищувачів F-16 від Заходу є багато проблем. Зокрема, в ситуацію втручаються російська агентура та її лобістські структури.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, процес отримання літаків пов’язаний із низкою факторів.

"Як із внутрішніми – у країнах колективного Заходу, так і із зовнішніми. А також – з активною діяльністю російської агентури та лобістських структур, які, на жаль, ще є й у верхніх ешелонах влади країн колективного Заходу, й в їхніх структурах сектору безпеки та оборони. І торік, і нинішнього року масово виставляють з Європи не лише російських кадрових розвідників, які там діяли під виглядом дипломатів. Нещодавно таких вигнали з Німеччини, з Норвегії та Швеції", — сказав він.

Ще один чинник пов’язаний із тим, вважає генерал, що у низці країн Заходу найближчим часом відбудуться вибори. З цієї причини чинні керівники держав, у тому числі й США, мають звертати увагу на настрої своїх виборців.

Богдан нагадав, що зараз США залишаються лідером у підтримці України.

"І військовій, і фінансово-економічній, і політико-дипломатичній, і гуманітарній. Тому нам слід дякувати за всю допомогу, яка надається. До речі, секретар РНБО Данилов нещодавно наголосив, що допомога значно посилилася, темпи зросли. І це дає впевненість у тому, що ми зможемо здійснити ті операції, на які розраховує як українське суспільство, так і все прогресивне людство", — сказав він.

Говорячи про затримку у передачі озброєння, екс-розвідник зазначив, що навіть у США є різні погляди на те, якими мають бути обсяги допомоги Україні. Богдан вважає, що на тлі майбутніх виборів на цій темі гратимуть усі, а отже, Джо Байдену доведеться маневрувати.

"Але слід брати до уваги і його величезний політичний досвід, і його стиль у міжнародній політиці, який завжди супроводжувався обережним ставленням до тих чи інших процесів", — додав він.

Читайте більше в матеріалі "Телеграфу": Чого чекати від українського наступу і який козир втратив путін — прогноз генерала

Раніше "Телеграф" писав про те, що говорив про терміни постачання військових літаків від Заходу президент України Володимир Зеленський.