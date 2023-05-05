Українська РСЗВ "Бастіон-2" б'є ворога не гірше західних аналогів: чим вона особлива (відео)

Наразі достеменно невідомо, скільки таких систем є на балансі ЗСУ, однак використовують їх на полі бою не часто

Збройні Сили України показали якісну роботу реактивної системи залпового вогню "Бастіон-2". Вперше цей вид озброєння помітили ще на початку повномасштабного вторгнення росії, проте згодом кадри почали з'являтися у Мережі частіше.

Зокрема, одне з відео ефектної роботи української РСЗВ "Бастіон-2" у лютому 2023 року показала 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ.

Чим особливий цей вид озброєння

РСЗВ "Бастіон" — це модерована радянська реактивна система залпового вогню від БМ-21 "Град" на шасі автомобіля КрАЗ-6322. Розробка машини відбувалася у двох варіантах: базова "Бастіон-1" та "Бастіон-2". Особливість останньої полягає у подовженій колісній базі, а також додатковим боєкомплектом. Крім того, "Бастіон-2" має можливість укомплектовуватися двома переносними зенітно-ракетними комплексами.

Вперше розробкою цього типу РСЗВ зайнялися ще у 2008 році. Вже згодом машина пройшла низку випробувань і була продемонстрована загалу. Вже після "Бастіон" почали постачали українському війську, хоча наразі достеменно невідомо, скільки одиниць озброєння перебуває на балансі ЗСУ.

Особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є й механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини. При умові, що заряджанням відбувається вручну, то цей показник становить 7 хвилин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на передових позиціях ЗСУ помітили чеський РСЗВ BM-21 MT — чим він особливий.