путін готовий був воювати з Україною багато років тому: гучні зізнання експрезидента США

Висловлювання путіна дали зрозуміти його наміри щодо України ще багато років тому

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що ще у 2011 році вважав, що початок повномасштабної війни, розв’язаної росією, є лише часом.

Такий висновок політик зробив тоді після зустрічі з російським президентом володимиром путіним у Давосі. Про це пише Financial Times.

За його словами, під час розмови путін сказав йому, що не підтримує Будапештський меморандум, який передбачає гарантії безпеки території України в обмін на відмову Києва від свого ядерного арсеналу.

"володимир путін сказав мені у 2011 році, за три роки до того, як він взяв Крим, що він не згоден з документом, який я уклав з Борисом Єльциним (ексглавою рф, — Ред.) ... Він сказав "Я не згоден із цим і цього не підтримую, я їм не пов’язаний", і з того дня я розумів, що це лише питання часу", — розповів Клінтон.

Проте колишній президент Штатів не пояснив, про які саме положення документа говорив тоді російський диктатор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що володимир путін ще до початку повномасштабного вторгнення вже вирішив, як і з ким поділити Україну. За три місяці до початку повномасштабної війни цей план обговорювали у кремлі.