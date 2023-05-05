Що буде з "Байрактарами" після збиття над Києвом: відповідь ЗСУ

БПЛА збили за допомогою "малого" ППО

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували знищення БПЛА Bayraktar TB2 над Києвом. Там заявили, що після цього інциденту Україна не припинить використовувати турецьких безпілотників.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, причина збою у роботі безпілотника залишається невідомою, проте цією справою зараз займаються фахівці.

"Те, що може статися якась технічна проблема, з чим вона пов'язана — зараз розбираються фахівці, очевидно, що може статися. Bayraktar — це великий безпілотник, він став неуправляючим, його довелося знищити. Було вирішено застосувати озброєння мобільних вогневих груп, малим ППО його просто знищити", — каже військовий.

При цьому Ігнат додав, що Bayraktar широко використовується в Туреччині не лише військовими, а й поліцією, прикордонниками та на митниці, а Україна після вчорашнього інциденту не перестане використовувати ці безпілотники.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня у небі над Києвом помітили безпілотник, який у найкоротший термін був збитий українською ППО. Спочатку всі думали, що літальний апарат належав ворогові, проте потім у Повітряних силах заявили, що це був наш БПЛА, який збився з курсу через збій.