Президент країни-союзниці подарував Зеленському легендарний пістолет (фото)

Президент Чехії передав нашому президентові легендарний пістолет

Президент України Володимир Зеленський отримав у подарунок від президента Чехії Петра Павела легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це чеський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.

Там Павел нагадав, що в лютому минулого року росія завдала сильного удару по незламності народу України, а його країна з перших днів допомагає протистояти ворогу.

"У боротьбі їм із самого початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму України я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про пістолет CZ 75

CZ 75 є самозарядним пістолетом, який вперше почали виробляти в Чехословаччині в 1975 році. У Чехії цією моделлю пістолета в основному користується поліція.

За даними порталу zbroya.info, пістолет виробляють і досі. Ця модель знаходиться на озброєнні спецпідрозділів 10 країн світу, зокрема й американського спецпідрозділу "Дельта".

Технічні характеристики пістолета CZ-75 (стандартний варіант 1975)

Калібр: 9 мм

Патрон: 9х19 мм. Парабелум (9x19 mm. Parabellum)

Повна довжина зброї: 206 мм

Довжина ствола: 120 мм

Висота: 138 мм

Ширина: 33 мм

Маса без набоїв: 980 г

Місткість магазину: 15 патронів

Раніше "Телеграф" писав, що в недавньому інтерв’ю Зеленський зізнався, що має особистий пістолет. Він зберігав його у себе на випадок ймовірного штурму окупантами Банкової у перші дні повномасштабного вторгнення.