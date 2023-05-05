Президент країни-союзниці подарував Зеленському легендарний пістолет (фото)
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Президент Чехії передав нашому президентові легендарний пістолет
Президент України Володимир Зеленський отримав у подарунок від президента Чехії Петра Павела легендарний чеський пістолет CZ 75.
Про це чеський лідер написав на своїй сторінці у Twitter.
Там Павел нагадав, що в лютому минулого року росія завдала сильного удару по незламності народу України, а його країна з перших днів допомагає протистояти ворогу.
"У боротьбі їм із самого початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму України я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про пістолет CZ 75
CZ 75 є самозарядним пістолетом, який вперше почали виробляти в Чехословаччині в 1975 році. У Чехії цією моделлю пістолета в основному користується поліція.
За даними порталу zbroya.info, пістолет виробляють і досі. Ця модель знаходиться на озброєнні спецпідрозділів 10 країн світу, зокрема й американського спецпідрозділу "Дельта".
Технічні характеристики пістолета CZ-75 (стандартний варіант 1975)
- Калібр: 9 мм
- Патрон: 9х19 мм. Парабелум (9x19 mm. Parabellum)
- Повна довжина зброї: 206 мм
- Довжина ствола: 120 мм
- Висота: 138 мм
- Ширина: 33 мм
- Маса без набоїв: 980 г
- Місткість магазину: 15 патронів
Раніше "Телеграф" писав, що в недавньому інтерв’ю Зеленський зізнався, що має особистий пістолет. Він зберігав його у себе на випадок ймовірного штурму окупантами Банкової у перші дні повномасштабного вторгнення.