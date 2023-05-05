У росіян проблеми: у Маріуполі потужний вибух на "Азовсталі", а у Мелітополі паніка

День видався неспокійним для окупантів, вони нервують і чекають на великі неприємності, а на "Азовсталі" стався вибух

П’ятниця, 5 травня, видалася непростою для російських окупантів. У Мелітополі, де днями вчинили замах на так званого правоохоронця, окупантів охопила паніка, вони вишикувалися в чергу на заправках. Також неспокійно й у окупованому Маріуполі.

Про ситуацію в місті повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також відомо, що працівникам КП видали трудові книжки. Окупанти наказали їм поки що "виходити на роботу, але у разі вибухів усім залишатися вдома".

Крім того, невесело сьогодні окупантам у Маріуполі. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на заводі "Азовсталь" стався вибух, чути звуки "швидких".

Вибух на "Азовсталі"

Він також показав небо над Маріуполем сьогодні – воно "розкреслено" слідами від ворожої авіації. Цього разу вона летить з Ростова і через північ Маріупольського району до Пологів.

Небо над Маріуполем 5 березня

"За спостереженням за окупаційними літаками завжди можна зрозуміти, яку ділянку фронту в пріоритеті. Не дарма наші колеги повідомляють про масовий "вихід" колаборантів з Пологів та Токмака у бік Маріупольського узбережжя під приводом "на вихідні на море". Ну-ну", — пише Андрющенко.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 5 травня на території НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї пролунав вибух. Нафтопереробний завод нібито був атакований безпілотним літальним апаратом. Він прилетів до однієї з установок, внаслідок чого почалася пожежа.