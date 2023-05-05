Повітряна тривога у більшій частині України, в мережі пишуть про ракети з росії: що відомо

В Україні лунає повітряна тривога через можливу ракетну атаку

У багатьох регіонах України прямо зараз лунають сигнали повітряної тривоги. Повідомляється про загрозу ракетної атаки.

"Телеграф" стежить за ситуацією та повідомляє про всі відомі подробиці.

18:05 У частині областей України пішли відбої тривог. Офіційної інформації наразі не надходило.

17:50 Ракети засікли у небі над Маріуполем. Вони летять у бік Запоріжжя.

17:45 Під час ракетної атаки окупанти активізувалися і на фронті. Так, у місцевих пабликах повідомляється про артилерійські та вертолітні удари по Запорізькій області.

17:40 За даними в мережі може йтися про пуски ракет X-101.

17:38 Влада Київщини також попереджає про небезпеку.

17:35 Київські Telegram-канали говорять про безпілотники над областю. Поки що ця інформація не підтверджена.

17:28 Глава ОП закликав українців не ігнорувати сигнал тривоги.

17:26 Повідомляється про "прильоти" по Слов’янську та Краматорську. Поки не зрозуміло, чи дана атака пов’язана з цим.

17:25 З’явилася інформація про те, що перші ракети вже увійшли до повітряного простору України через Донецьку область у бік Дніпропетровської та Харківської областей.

17:20 За даними інтернет-пабліків йдеться про пуски ракет з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря.

Так, увечері 5 травня у мережі з’явилася інформація про пуск ракет із території Росії. Водночас у багатьох областях України лунає сирена.