Повітряна тривога у більшій частині України, в мережі пишуть про ракети з росії: що відомо
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В Україні лунає повітряна тривога через можливу ракетну атаку
У багатьох регіонах України прямо зараз лунають сигнали повітряної тривоги. Повідомляється про загрозу ракетної атаки.
"Телеграф" стежить за ситуацією та повідомляє про всі відомі подробиці.
18:05 У частині областей України пішли відбої тривог. Офіційної інформації наразі не надходило.
17:50 Ракети засікли у небі над Маріуполем. Вони летять у бік Запоріжжя.
17:45 Під час ракетної атаки окупанти активізувалися і на фронті. Так, у місцевих пабликах повідомляється про артилерійські та вертолітні удари по Запорізькій області.
17:40 За даними в мережі може йтися про пуски ракет X-101.
17:38 Влада Київщини також попереджає про небезпеку.
17:35 Київські Telegram-канали говорять про безпілотники над областю. Поки що ця інформація не підтверджена.
17:28 Глава ОП закликав українців не ігнорувати сигнал тривоги.
17:26 Повідомляється про "прильоти" по Слов’янську та Краматорську. Поки не зрозуміло, чи дана атака пов’язана з цим.
17:25 З’явилася інформація про те, що перші ракети вже увійшли до повітряного простору України через Донецьку область у бік Дніпропетровської та Харківської областей.
17:20 За даними інтернет-пабліків йдеться про пуски ракет з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря.
Так, увечері 5 травня у мережі з’явилася інформація про пуск ракет із території Росії. Водночас у багатьох областях України лунає сирена.