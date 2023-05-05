Я не боягуз, але ЗСУ боюся: путін у паніці до 9 травня скасував навіть ветеранів

Парад скасування триває

У росії з наближенням 9 травня стає дедалі "тривожніше". До параду скасування святкових заходів приєднується традиційна зустріч володимира путіна з ветеранами Другої світової.

Про це повідомив прессекретар президента росії дмитро пэсков, передає "Медуза".

Так, у відповідь на запитання журналістів, чи заплановано цей захід у поточному році, він відповів коротко — "ні".

Варто зазначити, що 9 травня російський диктатор традиційно зустрічався у кремлі із ветеранами Другої світової. На цьому заході глава держави виголошував промову та вручав нагороди. Однак, цього року, ймовірно через побоювання, наприклад, якіхось подарунків від невідомих чеснот, зустріч скасовується разом з іншими подібними заходами на кшталт ходи "Безсмертного полку".

Докладніше про те, як росія готується до сакрального 9 травня в умовах страху ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Панічно скасовують паради та посилюють охорону. Як росія готується до сакрального 9 травня".

Варто зазначити, що з наближенням 9 травня у Росії помітно почастішали атаки невідомих БПЛА. Один удар по кремлю чого вартий. Поки невідомо, з чим пов’язані ці інциденти, проте деякі українці припускають, що можуть бути "тренування наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня ". Адже нагадаємо, що напередодні цього свята у голови ГУР МО України у кабінеті помітили карту Москви.