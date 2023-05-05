Вірте у ЗСУ: мешканців двох районів просять не виходити на вулиці цими вихідними

До громадян Дніпропетровської та Запорізької області звернулися із проханням

Поки гауляйтери в страху контрнаступу ЗСУ проводять "евакуацію" мирного населення окупованої частини Запоріжжя, справжня влада закликає мешканців Нікопольського району Дніпропетровської області та територій навколо Енергодару Запорізької області не виходити на вулицю.

Про це повідомив голова Нікопольської РДА Євгеній Євтушенко.

Він звернувся до громадян з проханням не залишати своїх будинків у ці вихідні.

"Друзі, у ці вихідні прошу вас бути вдома і без нагальної потреби не виходити на вулиці… Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодару", — написав він.

Також чиновник просить громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до адміністративних будівель та будівель з подібним функціоналом.

"Україночки та українці, я вас дуже люблю і поважаю. Бережіть себе, сидіть в укриттях і вірте в ЗСУ. Слава Україні!", — написав він.

При цьому, варто зазначити, що окупаційна влада вже кричить про контрнаступ ЗСУ. На думку гауляйтера Запорізької області євгена балицького, війська України підуть в атаку вже найближчими днями або навіть годинами. Його слова передають російські пропагандисти.

"Ми розуміємо, що контрнаступ найближчим часом відбудеться. Це може статися днями, навіть годинами", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий західний аналітик називає Запорізький напрямок найвірогіднішим для контрнаступу ЗСУ. Крім цього, він припустив, як і скільки він проходитиме. Докладніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Також ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти панікують перед контрнаступом ЗСУ.