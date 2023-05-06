Війна — день 437: окупанти безжально бомбять Бахмут, але панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Оперативно про головне 6 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 437 днів. Окупанти повільно просуваються на південь від Кремінної, а також продовжують атакувати Бахмут, хоч і не досягли там серйозних успіхів. Водночас росіяни відзначають зростання активності ЗСУ, а в Україні кажуть, що сили самооборони змогли провести кілька успішних контратак. Тим часом на тимчасово непідконтрольних територіях зростає напруга через очікуваний контрнаступ, через що з деяких населених пунктів окупанти вже почали "евакуацію".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти зазнали Бахмута масованого обстрілу з використанням фосфорних боєприпасів.

Дізнатись про головні події 3 травня можна у публікації: Війна — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстріл Херсона росіянами

З даними за 4 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 435: в окупантів істерика через "контрнаступ ЗСУ", але обстріли міст не припиняються

Про те, що відбувалося 5 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 436: ЗСУ відбивають десятки атак на фронті, росіяни не припиняють обстрілювати українські міста