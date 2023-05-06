Перетворюють ніч на день: окупанти б’ють по Бахмуту фосфорними боєприпасами

Крім фосфору путінські варвари можуть застосовувати терміт, який виділяє величезну кількість тепла при згорянні

Російський ворог з останніх сил чіпляється за Бахмут, не бажаючи покидати місто-цитадель, за яке вже кілька місяців тривають запеклі бої. У відчайдушній спробі залишити за собою поле бою путінські орди застосовують навіть таку варварську зброю, як фосфорні боєприпаси.

Висновок про це можна зробити з фото та відео, які з’являються у місцевих телеграм-каналах.

На знімках та роликах видно, що на місто падають бомби — мабуть, із білим фосфором. Таким чином російські військові та найманці чвк "вагнер" намагаються висвітлити поле бою.

У свою чергу жителі Бахмута у коментарях під відео розповіли про те, що окрім фосфору окупанти застосовують якийсь газ.

Також вони наголосили, що місто висвітлюється снарядами нерівномірно. Це може свідчити про те, що для ворога зараз важлива конкретна ділянка міста.

Крім того, люди висловили припущення, що окупанти замість фосфорних снарядів можуть використовувати терміт – порошкоподібну суміш алюмінію з оксидами різних металів. При запаленні він інтенсивно згоряє із виділенням великої кількості тепла і світла.

Станом на 22:20 Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили справжність знімків та відео, що поширилися в інтернеті.

"Стоїмо! Воїни СЗГ разом із товаришами продовжують захищати Бахмут", — підписали відеоролик військові.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що ЗСУ знищили склад боєприпасів ПВК "Вагнер" під Бахмутом. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, Сили оборони не дають противнику виконувати бойові завдання та проводять активні дії щодо ліквідації складів окупантів. Все це відбувається на тлі заяв Пригожина про "снарядний голод".

Також варто нагадати, що кремлівський диктатор володимир путін і його оточення скорочують традиційні святкування до 9 травня, Дня Перемоги. Зазвичай щорічні паради та хода з фотографіями дідів-ветеранів виглядають помпезно і є демонстрацією військової сили. Цього ж року паради панічно скасовуються, а охорона можливих заходів посилюється. Схоже, путінському оточенню "не до дідів" та не "до Перемоги".