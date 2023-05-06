Окупанти зміщують фокус на оборону: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові проводять локальні контратаки

Ворог продовжує тиснути на сході України, зокрема в Бахмуті. Однак аналітики зазначають, що тривала наполегливість вагнерівців в атаках в Бахмуті не відповідає загальному уповільненню темпів російських наступальних операцій в інших місцях фронту. Схоже, що війська рф зміщують фокус на оборону в підготовці до контрнаступу ЗСУ. В такому випадку міноборони рф мало почати накопичення снарядів і заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів і погрози вийти з Бахмута через це, опосередковано це підтверджують.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Зазначається також, що ворог продовжує атакувати поблизу Кремінної, Авдіївки та в Бахмуті.

Кількість атак не знижується — відбито близько 50. За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджений на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

За останню добу на Куп’янському та Лиманському напрямку активного наступу ворога не відзначено, однак напередодні ворог атакував на південь від Кремінної. За даними DeepState тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення.

Карта бойових дій на Луганщині

Ворог просунувся у північно-західному Бахмуті в напрямку Хромового. Війська рф атакували також у напрямку Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), і Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута). ISW не помітила ознак відходу українських військ із позицій на схід від каналу Сіверський Донець Донбасу, що свідчить про те, що українські сили зберегли принаймні одну критичну наземну лінію зв’язку із Бахмутом. Росіяни заявили про обмежені контратаки ЗСУ поблизу Бахмута в районах Богданівки, Григорівки, Іванівського та Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута). Аналітики зазначають, що такі контратаки частиною поточної моделі локалізованих українських контратак загалом в області.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, на — Мар’їнки. Ворог продовжує обстріли. Колишній рософіцер Ігор Гіркін заявив про успішну контратаку ЗСУ і відкидання росіян з позицій на захід від Микільського (27 км на південний захід від Донецька), однак ISW не може підтвердити.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Окупанти не припиняють артилерійські обстріли. Тим часом на окупованих територіях хочуть вивезти 70 тисяч мешканців Запорізької області під виглядом евакуації. Окупантів цікавлять 18 населених пунктів уздовж південного берега Каховського водосховища та вздовж російських наземних ліній зв’язку приблизно за 20-40 кілометрів від лінії фронту. В звіті йдеться, що розташування цих населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить про те, що російські війська планують провести контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони, не намагаючись утримати поточну лінію зіткнення у разі можливого українського контрнаступу. Однак зазначається, що такі приготування не вказують на те, що український контрнаступ піде саме цим шляхом. Російська та окупаційна влада, ймовірно, скористається зростаючим страхом щодо можливого українського контрнаступу, щоб виправдати подальше масове переселення українських цивільних.

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що два південні райони Запорізької та Дніпропетровської областей отримали перед вихідними попередження — на вулицю виходити не варто. Також продовжується отримання допомоги від західних союзників ЄС виділяє Україні значну суму на снаряди.