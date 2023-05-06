Він був генієм: на війні із росією загинув український режисер

У боях за Батьківщину загинув талановитий режисер та актор Андрій Максименко

Україна щодня втрачає героїв, які захищають нашу країну від російських окупантів: 3 травня помер український режисер Андрій Максименко. 20 квітня у бою він отримав поранення в голову, переніс дві операції, проте лікарям не вдалося врятувати життя воїна.

Про його смерть повідомила у Facebook його громадянська дружина та мати його двох дітей, Анастасія Баша.

"Він був генієм. Режисер і сценарист. Те, як він писав — так просто на ходу вигадуючи інше життя — мене захоплювало. Те, як він умів працювати з акторами — надавало крила. Те, як він сприймав світ і розкладав по полицях явища — те, як він міг розкласти, розгадати хворобу, ситуацію, людину — було магічним актом прояву суті. Те, які у нього виходили діти — мотивувало їх народжувати. А ще, Андрій був воїном", — написала вона.

Ще у 2014 році Максименко добровольцем пішов на війну. Він захищав Україну у батальйоні Дніпро. 2023 року режисер також добровольцем вступив до батальйону імені Джохара Дудаєва. Після отримання осколкового поранення в голову, воїна двічі прооперували у Дніпрі, після чого у стані коми доправили до Києва.

"Для воїна – велика честь піти в бою. Андрійко, для мене – велика честь прийняти це з честю та гідністю… Я поважаю тебе, я тобі дякую за наших дітей, за наші шалені історії, за цей час, що ти мені дав, щоб все всередині красиво закрити… Тому що я поважаю твій вибір – я приймаю твій дар – твій внесок у Перемогу", – написала вдова героя.

Андрій Максименко був режисером, актором та сценаристом. Як актор він брав участь у фільмах "Judenkreis, або Вічне колесо" (1996), "Русалочка" (1996) і "Сокірра" (1995). Крім того, він був режисером серіалу "Весілля Барбі" (2005 рік), та автором проектів: "Сьомий маршрут" (1997 рік), "Старі полковники" (2007 рік). Максименко також зняв документальний фільм "Чоловік" про життя В’ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув В’ячеслав Хохлюк, який брав участь у звільненні Київщини від окупантів та був начальником зв’язку батальйону у п’ятій окремій штурмовій бригаді. Лише у квітні минулого року фотографії з його весілля облетіли весь світ та потрапили до британської газети The Times.