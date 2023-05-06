Загроза не лише для українців: у розвідці розповіли, чого очікувати від росії на 9 травня

В Україні не проводять паради до 9 травня, тому і провокацій цього дня не варто чекати, чого не скажеш про росію

У росії в паніці скасовують паради на честь улюбленого свята 9 травня. Все частіше звучать версії про те, що окупанти готують провокації цього дня, причому як в Україні, так і у власній країні. Але в Україні до 9 травня ставляться з меншим трепетом, ніж у росії, тому масові жертви цілком можливі саме в російських містах.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, росіяни живуть пропагандистськими наративами та радянським минулим, а тому 9 травня цього року може стати для них небезпечним святом.

"Жертвами цих провокацій з боку російських спецслужб та силовиків можуть бути, зокрема, цивільні росіяни", — припустив представник української розвідки.

В Україні на 9 травня не готують жодних парадів чи урочистостей, як свято День Перемоги вважається пережитком Радянського Союзу. Юсов нагадав, що Україна звільняє свої території незалежно від дат, тож чекати на "сюрпризи" 9 травня не варто.

"Для нас це не свято. Це для росіян 9 травня належить більше до "перемоги". Тому, якщо якісь "сюрпризи" і будуть, то вони йтимуть швидше від рашистів", — зазначив він.

Натомість 9 травня в Україні, як і в європейських країнах, відзначають День пам’яті та примирення на день раніше, 8 травня. В Україні мають намір і надалі працювати у цьому напрямку, щоб "нова трагедія у вигляді цієї повномасштабної геноцидної війни з боку росії ніколи не повторилася", резюмували в українській розвідці.

Більше про те, чого чекати від росії 9 травня і як удари по кремлю позначилися на репутації путіна читайте в матеріалі "Підвищена небезпека, можливі різні провокації". У ГУР розповіли про нові погрози від путіна"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на святкування 9 травня до путіна у гості приїде лише один іноземний лідер. Щодо частого гостя кремля олександра лукашенка, то його візит поки що під питанням.