Може призвести до непоправного: на Заході застерігають Україну не звільняти Крим

Імен цих політиків Ташева повідомляти не стала

Подальше звільнення Україною анексованого Криму може підштовхнути росію до застосування ядерної зброї. Такі застереження висловили деякі західні політики.

Про це в інтерв'ю для PAP розповіла представниця президента в АРК Таміла Ташева, зазначивши, що, побоюючись "російської відплати", дехто із високопоставлених західних політиків закликали українську владу відмовитися від своїх планів щодо деокупації кримського півострова.

За її словами, на думку співрозмовників, наслідки таких дій української сторони можуть призвести до серйозних наслідків, в результаті яких ймовірно постраждають як мешканці Криму, так і Україна загалом.

"Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його (Крим — ред.). Я не думаю, що росія застосує тактичну ядерну зброю, адже путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях", — пояснила вона.

Також Ташева додала, що близько півроку тому Україна звільнила Херсон, однак жодних дій з боку росії, про які вона говорила, не послідувало. Хоча, згідно з ядерною доктриною рф, москва повинна була одразу застосувати тактичну ядерну зброю.

Варто також зазначити, що імен політиків, які дали таку пораду Києву, представниця президента розголошувати не стала.

Що стосується термінів подальшого звільнення Криму, то Ташева додала, що чітких прогнозів вона не має, проте це може статися вже найближчим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри засудження з боку всієї світової спільноти, росія все ж передала Білорусі зброю, яка може завдавати ядерних ударів.