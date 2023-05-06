Повістка у дверях квартири: чи законно це і що буде за ігнорування документа

Адвокат розповів, чи можуть притягнути до відповідальності за ігнорування повістки, залишеної у дверях

В умовах повномасштабної війни з російськими окупантами існує чотири види повісток, однак вони повинні бути вручені під розпис. Проте трапляється, що чоловік виявляє повістку у дверях своєї квартири або в поштовій скриньці.

Про те, чи вважається така повістка врученою належним чином, і що робити в цьому випадку, розповів адвокат Сергій Гула, пише "Pro Гроші".

Навіть під час війни повістка вручається належним чином, її недостатньо просто донести до адресата. Юрист пояснив, як має бути вручено документ.

"Коли є підтвердження, що військовозобов’язаний або його родичі з близького кола, які з ним проживають, отримали повістку. Отже, має бути безпосередній підпис особи", – зазначив він.

У разі, якщо людина відмовляється підписувати документ, має бути складений відповідний акт зі свідками та зазначенням, що військовозобов’язаний відмовився отримати повістку. Документ вважається належним чином врученим лише за таких умов — або підпис отримувача, або складання акта.

Таким чином, повістка, виявлена у дверях квартири, або в поштовій скриньці, не вважається врученою належним чином.

"Якщо повістку залишили прямо у дверях, то невідомо, чи дійшла вона до адресата. Будь-хто міг іти, випадково зачепити документ або навіть спеціально його витягнути, а значить, адресат його не помітить. Хто повинен довести, що ви не отримали повістку, яку представники військкомату залишили у дверях чи поштовій скриньці? Це завдання уповноваженого органу, який їх роздає", – додав адвокат.

Виходячи зі сказаного, для відкриття кримінального провадження щодо людини, яка, на думку представників ТЦК, отримала повістку, їм потрібно надати документи, які це підтверджують. Якщо їх немає, то й карати призовника нема за що.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував роз’яснення юриста, у яких випадках військовозобов’язаному можуть вручити повістку не особисто, а через родичів.