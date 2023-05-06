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Все йде за планом? У розвідці розповіли, чи збудеться прогноз Буданова про терміни завершення війни

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Звільнення України від росіян йде за планом Новина оновлена 06 травня 2023, 14:54
Звільнення України від росіян йде за планом. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

На закінчення війни в Україні впливають багато факторів

Все частіше лунають прогнози про те, що війна в Україні може закінчитися цього року чи наступного року. Особливо українці схильні довіряти прогнозам глави ГУР Кирила Буданова. Але заяви про звільнення Криму цього літа звучать вкрай оптимістично.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, чи змінилося бачення української розвідки на термін закінчення війни. За його словами, планування та звільнення територій – це колосальна робота, яку не можна здійснити до певної дати.

Усі озвучені прогнози спиралися на абсолютно конкретну інформацію, на фактаж, і поки що процес триває за умовним графіком. Однак треба розуміти, що багато факторів вносять корективи у роботу Сил оборони. До них належать погода, темпи допомоги від союзників, швидкість підготовки резервів, дії ворога тощо.

"Бо росіяни не сидять і мовчки не чекають, коли Україна звільнить власні території. Отже, всі ці фактори враховуються, але результат буде один — Україна звільнить усі свої території та повернеться до кордонів 1991 року", — резюмував Андрій Юсов.

Детальніше про розвиток подій на фронті та контрнаступ ЗСУ читайте в нашому матеріалі "Підвищена небезпека, можливі різні провокації". В ГУР розказали про нові загрози від путіна".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україні жити поряд із росією після перемоги. За словами Олексія Резнікова, нашій країні необхідна сильний і незалежний оборонно-промисловий комплекс, росіянам — справедливий і показовий суд, а всьому світу — нові стандарти безпеки та організації, які будуть за цим стежити.

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#Прогноз #Перемога #Андрій Юсов #Війна в Україні #ГУР МО