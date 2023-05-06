"Не було зброї, але були великі серця": окупанти на Херсонщині вбили шістьох рятувальників

Шестеро рятувальників загинули на місці, ще двоє людей отримали поранення

У Херсонській області під час робіт із розмінування група рятувальників потрапила під прицільний артилерійський вогонь росіян.

Як поінформувала пресслужба ДСНС, це призвело до загибелі шести фахівців та поранення ще двох, серед яких жінка-фельдшер.

Зазначається, що поранених оперативно доправили до шпиталю, але техніка рятувальників була знищено внаслідок удару.

"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", — йдеться у повідомленні.

На подію також відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У наших героїв не було зброї, але були великі серця. Вони щодня ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. На жаль, росіяни вбили їх. Мої співчуття близьким, колегам", — навела його слова пресслужба МВС.

Як повідомлялося раніше, Україна після початку вторгнення стала найбільш замінованою країною у світі, згідно з підрахунками, зараз на понад 40% усієї території країни можуть бути знайдені вибухонебезпечні предмети. На очищення такої площі можуть піти багато років.