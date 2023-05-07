В окупований Крим завітала "бавовна": у Севастополі вночі лунали вибухи

"Хлопки" чули у бухті Козачій та біля мису Фіолент

По новій, але "добре чутній" традиції жителям тимчасово окупованого Криму вночі знову не спалось через чергову порцію "бавовни", яка завітала у Севастополь.

Про "хлопки", тобто, вибухи повідомили місцеві пабліки.

За попередніми даними, вибухи пролунали біля Козацької бухти, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Крім того, пабліки пишуть про серію вибухів у районі мису Фіолент.

"З Козачки 2 хлопки чути було. Щось у Козачці бахнуло. Швидше за все безпілотники бахають, це близько 35 батареї. На Фіоленті був чутний вибух, стіни та вікна дуже сильно хитнулися", — йдеться у публікації.

Також у соцмережі висловлюють припущення, що вибухи можуть бути пов'язані із безпілотниками.

"Бахає не біля батареї, вибух у самому місті був. Бабахнуло і пожежа недалеко від цвинтаря на Фіолеті. Безпілотник упав на Фіоленті у бік 5 кілометрів", — пишуть у мережі.

Також повідомляється, що поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Неподалік побачили і пожежу: вогонь розгорівся біля кладовища.

Жителі Севастополя чули вибухи безпосередньо у самому місті. Також неспокійна ніч була і в Євпаторії.

В той же час на "офіційному" рівні поки що ніяких коментарів від окупаційної влади не було, а пропагандистські ЗМІ держави-агресорки дали свою версію: "робота ППО проти українських безпілотників".

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, в окупованому Криму вже розквітала "бавовна". Зранку вибухи лунали у Красногвардійському районі. Зокрема, після восьмої ранку пролунали два "хлопки", як пишуть у місцевих телеграм-каналах. Після вибухів здійнявся дим. Що саме могло вибухати не повідомляється. Водночас місцеві мешканці повідомляють, що від гуркоту дрижали шибки.