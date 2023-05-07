ЗСУ контратакували на кількох напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку

Кадирівці готові змінити вагнерівців в Бахмуті. Міноборони росії ніяк не прокоментувало таку заяву. Однак навіть якщо такий маневр вдасться, припущення що "Ахмату" вдасться швидко просунутися у Бахмуті є перебільшенням.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті. Вони зазначають, що хоч чеченські сили і менш деградовані, вони не були причетні до серйозних наступальних операцій і тактична ситуація на місці також має бути врахована. Тим часом ворог продовжує потроху просуватися в Бахмуті, стверджують аналітики за даними геолокації.

Генштаб повідомляє, що важкі бої за Бахмут та Мар’їнку тривають. Наступ ворог веде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу загалом ворог здійснив 50 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку війська рф наступали поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). На Лиманському напрямку — у напрямку Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Спірного(25 км на південь від Кремінної). Росіяни заявляють, що українські війська контратакували у напрямку Лисичанська, однак аналітики не спостерігали візуального підтвердження.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті тривають запеклі бої. Окупанти могли просунутися в західному Бахмуті, стверджують карти геолокації. За даними з російських джерел Сили оборони України контратакують поблизу Хромового. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели невдалі наступальні операції поблизу Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка.

Карта бойових дій в Бахмуті

Наступальних дій на Авдіївському напрямку не зафіксовано, на Мар’їнському під ударом Мар’їнка.Аналітики вважають, що українські війська могли провести успішну контратаку на південний захід від Авдіївки в районі Водяного.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

В Криму росіяни стверджують про використання балістичних ракет малої дальності "Грім-2". Начебто їх збили неподалік села Старий Крим. В Запорізькій області триває нагнітання про український контрнаступ. Окупанти та колаборанти заявили, що наступ ЗСУ може початися найближчим часом — погода покращилася та земля підсохла. Часткова евакуація проводиться окупантами в 18 містах. Ворог продовжує обстрілювати південь України.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Криму все частіше чують вибухи. Не виключенням стала і ніч на 7 травня. Звуки вибухів лунали від Козачої бухти та мису Фіолент.