Крилаті ракети, артилерія та БПЛА ворога: ніч в Україні видалася неспокійною, подробиці та фото

Ворог продовжує терор населення України

У ніч проти 7 травня в Україні знову було неспокійно — противник обстрілював українські міста крилатими ракетами, бив з артилерії та запускав безпілотники.

"Телеграф" розповідає про те, що відбувалося в країні минулої ночі.

БПЛА у небі над Києвом

Як повідомила місцева влада, вночі над містом було виявлено розвідувальний БПЛА ворога.

"Силами та засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо інформація про постраждалих або руйнування відсутня. Дані уточнюються", — розповів про ситуацію голова КМДА Сергій Попко.

Масовані обстріли в Дніпропетровській області

Протягом минулого дня ворог масово обстрілював Нікополь, а вночі терор продовжився. По місту били з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Микола Лукашук.

"Загинула жінка, їй було 72 роки. Ще одна пенсіонерка та літній чоловік постраждали. У місті в результаті атаки понівечено гуртожиток, триповерхівка, 7 приватних будинків та 3 господарські будівлі, півдесятка машин, кілька газопроводів, електромережі та майже півтора десятки сонячних панелей", — розповів він про ситуацію в Нікополі.

Також у ніч проти 7 травня в небі над областю збили ворожий безпілотник.

Удар крилатими ракетами по Миколаєву

Як повідомила в ефірі телемарафону речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, росіяни вночі атакували область ракетами Х-22.

За інформацією військових, є потрапляння до промислового підприємства. На щастя, обійшлося без жертв.

Місцева влада поки що ситуацію не коментувала.

Раніше "Телеграф" писав, що за минулу добу ЗСУ змогли провести наступ на деяких напрямках.