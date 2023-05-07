Сезон "бавовни" триває: всі подробиці про нічні вибухи в окупованому Криму
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Окупанти повідомили, що на Крим вчинено масовану атаку БПЛА.
З’явилися подробиці нічної атаки безпілотників Кримом. За даними окупантів, півострів намагалися атакувати понад 10 БПЛА.
Як пишуть росЗМІ, більшість безпілотників збито в районі Севастополя та Євпаторії.
Вже у традиційному для себе стилі пропагандисти встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Натомість наші військові ситуацію не коментують.
Також у мережі публікують коротке зведення про нічні події в окупованому Криму:
- 04.15 — м. Саки. Три вибухи. Відпрацювало ППО.
- 04.19 — м. Євпаторія. Декілька вибухів.
- 04.22 — м. Севастополь. ППО.
- 04.29 — м. Новофедорівка. "Бавовни" схожі на ППО.
- 04.35 — м. Козача бухта. Чути два вибухи.
- 04.39 — м. Севастополь. Гучно. Працює ППО.
- 05.04 – м. Красноперекопськ. Вибухи.
Як заявила в ефірі телемарафону речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, в окупованому Криму сезон "бавовни" триває.
"Сезон триває. Це зовсім не курортний сезон. Сезон іншого напряму і цей напрямок дуже потужно збігається із напрямком "російського військового корабля", - сказала вона.
Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог продовжив обстріл України в ніч проти 7 травня. Під обстрілом були Миколаїв та Дніпропетровська область.