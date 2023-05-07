Сезон "бавовни" триває: всі подробиці про нічні вибухи в окупованому Криму

Окупанти повідомили, що на Крим вчинено масовану атаку БПЛА.

З’явилися подробиці нічної атаки безпілотників Кримом. За даними окупантів, півострів намагалися атакувати понад 10 БПЛА.

Як пишуть росЗМІ, більшість безпілотників збито в районі Севастополя та Євпаторії.

Вже у традиційному для себе стилі пропагандисти встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Натомість наші військові ситуацію не коментують.

Також у мережі публікують коротке зведення про нічні події в окупованому Криму:

04.15 — м. Саки. Три вибухи. Відпрацювало ППО.

04.19 — м. Євпаторія. Декілька вибухів.

04.22 — м. Севастополь. ППО.

04.29 — м. Новофедорівка. "Бавовни" схожі на ППО.

04.35 — м. Козача бухта. Чути два вибухи.

04.39 — м. Севастополь. Гучно. Працює ППО.

05.04 – м. Красноперекопськ. Вибухи.

Як заявила в ефірі телемарафону речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, в окупованому Криму сезон "бавовни" триває.

"Сезон триває. Це зовсім не курортний сезон. Сезон іншого напряму і цей напрямок дуже потужно збігається із напрямком "російського військового корабля", - сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог продовжив обстріл України в ніч проти 7 травня. Під обстрілом були Миколаїв та Дніпропетровська область.