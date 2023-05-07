У справі про підрив Прилєпіна новий поворот: спливли цікаві деталі про підозрюваного

Медведєв уже загрожує підозрюваному

У справі про підрив російського пропагандиста Захара Прилєпіна з’являється дедалі більше цікавих деталей. Одна з них може свідчити про те, що його спробували "прибрати" самі ж росіяни.

Про це пише відомий український журналіст Денис Казанський.

Так він звернув увагу на останні новини, які з’являються в російських Telegram-пабліках. В одній із них стверджується, що затриманий у цій справі підозрюваний, якого СКР видало за "завербованого СБУ" агента, насправді є бойовиком так званої "ДНР".

На думку Казанського, якщо це справді так, то справа набуває зовсім іншого оберту.

"Мабуть, Прилепіну мстять ще за якісь донецькі кримінальні мутки із Захарченком. Як відомо, прилєпін довго працював у Захарченка в команді і досить близько дружив як із самим Захарченком, так і з його правою рукою Олександром Тимофеєвим на прізвисько Ташкент. Коли Захарченка підірвали нібито "українські диверсанти", вся його команда тут же панічно втекла з Донецька і більше там не з’являлася. Тимофєєва посадили вже в Росії, і зараз він сидить у в’язниці за величезні розкрадання. Мабуть також на замовлення "українських спецслужб", — висунув свою версію Казанський.

Журналіст вважає, що зараз у росії є ідеальний час для таких розправ — усе можна списати на ГУР чи СБУ.

"Ніхто навіть розслідувати нічого не буде. У перші ж хвилини винними у замаху вже призначили українців", — каже він.

Що можна справді побачити на ділі. Так, наприклад, колишній президент росії дмитро медведєв вже звинувачує у всьому "укронацистів", а підозрюваним і зовсім погрожує позасудовою розправою.

"Але важливо, щоб вони та їм подібні усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув’язнення (в умовах мораторію на смертну кару) іноді трапляються події та нещасні випадки. І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин у зв’язку зі смертю ув’язненого" , — погрожує чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто такий письменник-пропагандист Прилєпін, якого підірвали у своїй машині.

Також ми повідомляли, що в СБУ цікаво прокоментували вибух машини Прилепіна.