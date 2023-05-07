Один із найжорстокіших обстрілів з початку року: як виглядає Слов’янськ після масштабного удару росіян (фото, відео)
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На місто впали щонайменше сім ракет
Російські окупанти 14 квітня завдали масованого удару по Україні, через що сильно дісталося місту Слов’янськ (Донецька область). Тоді на території міста впало сім ракет С-300, шість із яких влучили в житловий сектор, а ще одна приземлилася на території ландшафтного парку.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у місті та показав, як виглядає одна з зруйнованих російським ударом багатоповерхівок.
За даними Донецької ОВА, у Слов’янську після обстрілу загинули 15 людей, включаючи одну дитину. Ще 24 особи отримали поранення.
Цей обстріл став одним із найжорстокіших з початку 2023 року.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти знову застосовують тактику нічних масованих обстрілів. Так у ніч на 7 травня окупанти запустили кілька ракет Х-22 по Миколаївській області, Дніпропетровська область зазнала масованого артилерійського обстрілу, а над Києвом був збитий розвідувальний безпілотник.
У ЗСУ при цьому розвіяли одну з версій, за якою росіяни нібито намагаються змусити Україну відвести частину коштів ППО з передової в тил.