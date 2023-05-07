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Один із найжорстокіших обстрілів з початку року: як виглядає Слов’янськ після масштабного удару росіян (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наслідки обстрілу Слов’янська Новина оновлена 07 травня 2023, 16:15
Наслідки обстрілу Слов’янська

На місто впали щонайменше сім ракет

Російські окупанти 14 квітня завдали масованого удару по Україні, через що сильно дісталося місту Слов’янськ (Донецька область). Тоді на території міста впало сім ракет С-300, шість із яких влучили в житловий сектор, а ще одна приземлилася на території ландшафтного парку.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у місті та показав, як виглядає одна з зруйнованих російським ударом багатоповерхівок.

За даними Донецької ОВА, у Слов’янську після обстрілу загинули 15 людей, включаючи одну дитину. Ще 24 особи отримали поранення.

Цей обстріл став одним із найжорстокіших з початку 2023 року.

Обстріл Слов’янська 14 квітня
Наслідки обстрілу Слов’янська 14 квітня
Обстріл Слов’янська 14 квітня
Обстріл Слов’янська 14 квітня
Обстріл Слов’янська 14 квітня
Обстріл Слов’янська 14 квітня

Як повідомлялося раніше, російські окупанти знову застосовують тактику нічних масованих обстрілів. Так у ніч на 7 травня окупанти запустили кілька ракет Х-22 по Миколаївській області, Дніпропетровська область зазнала масованого артилерійського обстрілу, а над Києвом був збитий розвідувальний безпілотник.

У ЗСУ при цьому розвіяли одну з версій, за якою росіяни нібито намагаються змусити Україну відвести частину коштів ППО з передової в тил.

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#Донецька область #Обстріл #Слов'янськ