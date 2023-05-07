"Іншого шансу може і не бути": президент Чехії дав тривожний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Президент Чехії розповів, що Україну з контрнаступом квапити не варто

Україні варто утриматися від проведення поспішного контрнаступу, оскільки це може призвести до катастрофи, а іншого цьогорічного шансу може і не бути.

Про це розповів президент Чехії та колишній головний військовий радник НАТО Петр Павел під час візиту до Великої Британії, передає The Guardian.

Зокрема він зазначив, що під час нещодавнього візиту до Києва попередив українську владу про те, що у них немає елемента несподіванки, а тому повторення Харківської та Херсонської операцій, швидше за все, не буде.

Також він розповів, що закликав українського прем’єра Дениса Шмигаля не квапити події до того часу, поки українські захисники не будуть повністю готові до контрнаступу.

"У когось може виникнути спокуса підштовхнути їх до демонстрації якихось результатів, однак іншого шансу не буде принаймні цього року", — сказав Павел.

За словами президента Чехії, Україна неминуче зіткнеться із "величезними втратами", а тому провалу штурму вона дозволити собі не може. При цьому він додав, що у росіян досі залишається значна кількість бойової техніки, а також велика кількість артилерії та боєприпасів.

"Атакувати такого ворога, як росія, буде складно, і росіяни не будуть захоплені зненацька вдруге", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, напередодні Павел зазначив, що Україна має суттєві проблеми зі снарядами, а західна техніка зазвичай постачається з мінімальним боєкомплектом.