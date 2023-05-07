росія хоче захопити Бахмут до сакральної дати: у ЗСУ розповіли, яке завдання України

Росіяни збільшують тиск на Бахмут

Окупанти не відмовилися від своїх цілей взяття Бахмута до 9 травня, а українські захисники намагаються зробити все можливе для того, щоб цього не допустити.

Про це розповів командувач Східного угрупування військ, генерал-полковник Олександр Сирський, який 7 травня побував на позиціях ЗСУ у місті та обговорив з командирами бойових частин оперативну ситуацію.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ", — повідомив він.

За словами генерала, дії росіян свідчать про те, що вони не відмовилися від своїх планів щодо захоплення міста та продовження наступу, проте станом на 7 травня українським захисникам вдавалося зривати їхні наміри.

"Росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наше завдання – не допустити цього", — додав Сирський.

Як повідомлялося раніше, ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин напередодні влаштував істерику через нестачу снарядів і пообіцяв вивести своїх найманців з Бахмута, проте зрештою російське міноборони розпорядилася надати йому необхідні боєприпаси.