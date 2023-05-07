Є дві причини: у ЗСУ розповіли, що стоїть за новими масованими обстрілами росіян

Чому росіяни змінили тактику обстрілів України

Зміна тактики ракетних ударів з боку росіян має одразу дві цілі — знайти спосіб обійти українську ППО та чинити психологічний тиск на населення.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону українських новин речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, останніми тижнями відмічено підвищення активності бойової авіації противника.

Тим самим, за її словами, окупанти намагаються тиснути на населення з метою його деморалізувати. Інша причина полягає у спробах виснажити українські засоби ППО та знайти спосіб знайти у протиповітряному захисті вразливе місце.

Втім, Гуменюк наголосила, що ці експерименти з новими тактиками пов’язані з тим, що росіяни не залишили значного запасу ракет, а тому використовувати їх вони намагаються більш економно.

"Високоточну зброю трохи економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і провіряють, де ж система протиповітряної оборони", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти знову застосовують тактику нічних масованих обстрілів. Так у ніч на 7 травня окупанти запустили кілька ракет Х-22 по Миколаївській області, Дніпропетровська область зазнала масованого артилерійського обстрілу, а над Києвом було збито розвідувальний безпілотник.