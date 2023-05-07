"Ви побачите багато паніки": у Міноборони обіцяють росії "військову катастрофу"

Світу побачить "військову катастрофу" росії дуже скоро

Невідворотний контрнаступ ЗСУ призведе до того, що серед росіян виникне хвиля паніки, оскільки вони все ще не зрозуміли, що пропаганда показує хибну картинку.

Таку думку висловив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю The Independent.

"Коли це станеться, росія буде в паніці, ви побачите багато паніки", — сказав він.

За його словами, росіяни поки що не усвідомили, що їхня пропаганда дає їм хибне уявлення про те, що відбувається на фронті. При цьому Гаврилов наголосив, що війну буде виграно на землі, а не в інтернеті чи на телебаченні.

"Я не здивуюся, якщо в якийсь день, можливо, цього місяця чи наступного, ми побачимо щось, що сприяє негайному краху російської стратегії, армії чи економіки", — зазначив заступник міністра.

Він зазначив, що приклад Бахмута показує, що російські війська вже зовсім "не тієї якості", яка у них була на початку вторгнення, а тому наприкінці війни для окупаційної армії настане "військова катастрофа". Гаврилов також не сумнівається, що світ її незабаром побачить.

Заступник міністра додав, що Україна робить все можливе для якнайшвидшої перемоги та висловив сподівання, що вона настане вже 2023 року.

Як повідомлялося раніше, президент Чехії Петр Павел порадив Україні не поспішати з контрнаступом, оскільки ЗСУ не мають елементу несподіванки, а тому повторення Харківської та Херсонської операцій не буде.