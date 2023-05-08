Війна — день 439: окупанти намагаються завершити захоплення Бахмута і знову обстрілюють Україну ракетами та дронами

Оперативно про головне 8 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 439 днів. Противник продовжує повільно просуватися в Бахмуті і хоче остаточно захопити місто до 9 травня. Крім того, спроби атакувати росіяни робили на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Водночас ЗСУ продовжують готуватися до контрнаступу, а в Міноборони прогнозують, що воно призведе до масштабної паніки в росії. На тлі цього росіяни продовжують обстрілювати територію України із застосуванням доступних їм засобів, щоб чинити психологічний тиск на українців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 російський ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації та безпілотниками.

00:00 Окупанти обстріляли Одеську область ракетами Х-22, повідомляється про прильоти. Тим часом на півночі України помітили ударні безпілотники у бік Київської області, крім того, їх помітили в Запорізькій області.

Про те, що відбувалося 5 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 436: ЗСУ відбивають десятки атак на фронті, росіяни не припиняють обстрілювати українські міста

Дізнатися про головні події 6 травня можна у публікації: Війна — день 437: окупанти безжально бомблять Бахмут, але панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ

З даними за 7 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 438: окупанти знижують темпи атак і готуються до контрнаступу ЗСУ