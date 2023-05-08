росія б'є по Україні ракетами і дронами: чому обстріли почастішали, пояснили в розвідці

Ворог робить усе можливе аби завадити контрнаступу ЗСУ

Основною метою росії, котра останніми днями посилила ракетні та дронові обстріли мирних міст України, є ускладнення чи повний зрив наступальних дій української армії. Наразі цілями противника стала логістика, шляхи постачання, бойова техніка, а також жива сила ЗСУ.

Про це у своєму новому інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи останні атаки з боку країни-агресора. За його словами, станом на сьогоднішній день ракетний потенціал росії, особливо серед високоточного озброєння, значною мірою витрачено і швидко оновлювати його вони не здатні.

Також Юсов зазначив, що через те, що агресор має застарілі дані та брак розвідувальних даних, однак запасів несучасного та не високоточного озброєння ще достатній, рф завдає удари саме по цивільних об'єктах. В результаті цього страждають не військові, а мирні українці.

"Це, в принципі, є свідченням терористичних актів, які продовжує так звана російська федерація та режим путіна (президент рф — ред.), і показує геноцидний характер війни, яку веде рф проти України", — відмітив він.

Крім того, представник ГУР МОУ додав, що обстріли житлових будинків у різних ситуаціях можуть свідчити про різний, однак і цілеспрямований терор. За його словами, українські розвідники мають низку доведених фактів, коли росія навмисно била саме по цивільних об'єктах, чітко усвідомлюючи наслідки та ймовірні втрати серед мирних громадян.

"Є доведені факти, коли навмисне били саме по цивільних об'єктах, розуміючи, що там будуть втрати серед цивільного населення. Останній удар по Умані – саме із цієї серії", — підкреслив Юсов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про один з останніх масованих обстрілів України з боку російської федерації: чим бив ворог по мирних містах і чи є влучання.