У пєскова "підгоріло" після нещодавньої заяви Буданова

У росії очікувано "жорстко" відреагували на слова голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, що Київ вбиватиме росіян по всьому світу до повної перемоги у війні.

Як заявив прес-секретар російського президента володимира путіна дмитро пєсков, росія чекатиме засудження таких слів з боку Заходу, у тому числі і США.

Він також додав, що заява Буданова "підтверджує правильність рішення путіна про початок СВО в Україні".

У своєму недавньому інтерв’ю Yahoo! News Буданов сказав наступне: "Ми вбивали і вбиватимемо росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України".

У мережі відразу нагадали піскову про те, що не Україна розпочала криваву війну, в якій гинуть люди.

Блогер Денис Казанський нагадав, що російська армія упродовж року вбиває мирних громадян в Україні.

"пєскова обурили слова Буданова про вбивство росіян. А те, що росія цілий рік цілеспрямовано вбиває бомбами та ракетами мирних українців — не обурило", — написав він.

Також слова піскова розкритикували у мережі. Користувачі натякають, що росія винна в тому, що відбувається зараз.

Раніше Телеграф писав про те, що Буданов зробив емоційне звернення до українців на 8 травня.