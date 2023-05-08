СБУ оголосила про підозру російському актору машкову: "напрацював" проти України на три статті

Актор систематично виступає на підтримку російської армії та її дій проти України

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру російському актору-пропагандисту володимиру машкову, який публічно закликає до знищення України. До слова, донька поціновувача кремлівського режиму Марія, позицію батька не підтримує і мріє відправити диктатора володимира путіна під трибунал.

Про те, що відомству вдалося зібрати доказову базу на російського актора володимира машкова, який з початку російського пторгнення в Україну, виправдовує дії агресора, пресцентр СБУ повідомив у понеділок, 8 травня.

Так, фігурант справи, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії, на систематичній основі підтримує окупантів під час масових заходів у росії.

Крім того, у своїх соцмережах, загальна аудиторія яких понад 200 тисяч підписників, пропагандист регулярно героїзує воєнні злочини армії рф, а у своїх численних виступах на російських телеканалах закликає до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу росії.

Ба більше, машков незаконно відвідував анексований росією Крим та східні регіони України та брав там участь окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку так званої "спецоперації" росії.

"Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь кремля", — йдеться у повідомленні.

Так, згідно з зібраними доказами машкову повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

▪️ частина 2-а статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ частина 1-а та частина 3-я статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ частина 1 та частина 2 статті 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Також зазначається, що наразі володимир машков перебуває на території країни-агресорки. СБУ проводять низку комплексних заходів для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти України.

Раніше "телеграф" повідомляв, як СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику Роману Червінському, дії якого призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області.