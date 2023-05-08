Вже й не приховують: у ПВК "Вагнера" ​​смішно проговорилися про величезні втрати (відео)

Рекрутер під час розмови проговорився за величезні втрати пригожинських вояк

Величезні втрати російської ПВК "Вагнер", яка воює проти України, вже настільки колосальні, що їх навіть не намагаються приховувати. Навпаки про свою сумну перспективу майбутнім новобранцям повідомляють ще на етапі співбесіди.

Про це свідчить запис розмови журналіста "Радіо свобода", який зателефонував найманцям.

Журналіст зателефонував до ПВК "Вагнера" і вдав, що хоче записатися до лав найманців, щоб з’ясувати, як зараз справи у російських терористів. При цьому рекрутер під час бесіди проговорився за величезні втрати пригожинських вояків.

Так, на запитання про те, де можна більше заробити, в Україні чи Малі, йому прямим текстом відповіли "Українську премію витрачатимуть родичі, а африканську витрачати ти сам". Таким чином "новобранцю" натякають, що виживаємість найманців в Україні вкрай низька.

Про це опосередковано може свідчити і втеча пригожина з Бахумута, який заявив, що його терористам треба піти, щоб "зализати рани".

Крім іншого, у розмові журналісти переконалися, що в ПВК "гребуть" усіх підряд, ймовірно через ту ж низьку виживаємість. Так, наприклад, там заявили, що візьмуть у найманці навіть якщо у претендента будуть: непогашена судимість, нацистські татуювання, а також, якщо він перебуває в розшуку.

Нагадаємо, що величезні втрати у війні проти України зазнають не лише найманці, а й регулярна російська армія. Так, наприклад журналісти ВВС з’ясували, що загальні втрати росії станом на середину весни можуть перевищувати вже 200 тисяч осіб.