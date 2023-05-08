Окупанти мають невеликі успіхи на Донбасі: військові повідомили деталі

На кількох напрямках військові рф ведуть активну оборону

Протягом останніх днів російські окупанти вели наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. У ворога відзначаються тактичні успіхи.

Загарбники також ведуть активну оборону на Куп’янському, Новопавлівському, Оріхівському та Наддніпрянському напрямах. Про це повідомляється в Telegram-каналі Military Media Center.

На Донецькому напрямку окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Бахмута, за який тривають запеклі бої, та Мар’їнки. Також противник намагається створити умови для блокування шляхів постачання до міста Авдіївка.

На Таврійському напрямку сили ворога зосереджені на веденні позиційної оборони, запобіганні закріпленню українських військ на островах у гирлі Дніпра, а також недопущенні втрати контролю над зайнятими кордонами та логістичними маршрутами.

З метою сковування українських сил та недопущення їхнього перекидання до районів активних бойових дій на півночі країни окупанти тримають дві оперативні групи військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівців" у Бахмуті можуть замінити "кадировці". Аналітики ISW розповіли про можливі наслідки такого рокування.