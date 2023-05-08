Мешканці окупованих міст: без російського паспорта вже не лікують і погрожують забрати житло

Інтенсифікація видачі паспортів почалася у вересні минулого року

Українці, які проживають в окупації, розповіли "Телеграфу" яким саме чином окупаційні адміністрації змушують людей отримувати російські паспорта.

"Наприклад, скоро припинить існувати, так званий, "центральний республіканський банк". Тепер він буде російським і людям потрібно буде переоформлювати рахунки. Паспорти фейкових республік ще будуть дійсними до грудня, але в російському банку вже не відкриють рахунок на "паспорт днр", — розказує "Телеграфу" мешканець окупованої Макіївки Віталій. — Така ж сама ситуація вже зараз виникає в амбулаторіях, коли без паспорта тебе вже не приймуть, бо там потрібен страховий поліс, а оформити його можна лише з російськими документами. Крім того, залякали випускників: не буде російського паспорта, не буде і атестату про закінчення навчання у школі. Нещодавно от повідомили, що пенсіонерам перерахують пенсію, але, звісно, для цього потрібен російський паспорт, і пенсіонери пішли, бо їсти хочеться. Фантазія в окупантів працює відмінно. Вже очевидно, що наступним кроком буде примус переоформити житло на російські документи. Ну а якщо не буде документів, то і житла не буде".

А в окупованому Донецьку, за словами місцевої мешканки Ірини, паспорти рф змушують брати під загрозою звільнення.

"Інтенсифікація видачі паспортів почалася у вересні минулого року. Спочатку скасували мито за отримання паспорта. Потім "нагнули" бюджетників: співробітників комунальних підприємств, різних слюсарів, монтерів, тощо. До них прийшли і сказали: у кого немає паспорту, протягом тижня-двох його обов'язково треба оформити. Якщо ні — звільнення. І не факт, що після цього людина десь зможе влаштуватися. Тому зараз у пунктах прийому документів довжелезні черги, списки, навіть бійки виникають, тому росіяни працюють над тим, щоб збільшувати кількість таких пунктів", — додає дончанка Ірина.

На окупованих територія Херсонщини звучать погрози батькам позбавити їх батьківських прав, якщо не буде громадянства рф.

"Через окремих "педагогів" транслюється, що якщо батьки не оформлять паспорти, то дітей будуть відправляти в інтернати. На щастя зафіксованих подібних випадків поки немає, але такі погрози носять системний характер", — пояснив "Телеграфу" перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Більше про те, чому позиція українських високопосадовців грає на руку Москві, а путін так поспішає з видачею паспортіф рф на окупованих територіх ви можете прочитати в статті "Телеграфа" під назвою "Звільнення, залякування та депортація: чому путін поспішає з паспортизацією на окупованих територіях і що не так робить Україна".

Нагадаємо раніше ми писали про три причини, чому рф поспішає з паспортизацією в Україні.