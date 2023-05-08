"Не робіть ставку проти України": екскомандувач НАТО розповів про унікальність контрнаступу ЗСУ

Фронт битви розтягнувся майже на 1500 км

Весняний контрнаступ Збройних сил України, обговорення якого з кожним днем набирають обертів і лякають російських загарбників на тимчасово окупованих територіях, стане унікальним в історії війн.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс у своєму посту у Twitter.

"Український весняний наступ є найтривалішим телеграфованим ударом (телеграфований удар — термін з боксу і бойових мистецтв, означає удар, про який відомо заздалегідь, — Ред. ) в історії війн. Варто зазначити, що це величезний фронт бою — майже 1500 км. Уявіть собі шлях від Нового Орлеана до Чикаго. Ключовим моментом буде маневр", — наголосив він.

Тобто, за його словами, унікальність полягатиме в тому, що в історії така ситуація відбувається вперше, коли противник чекає на удар, який був оголошений заздалегідь ще й на такому великому фронті бою. З огляду на це Джеймс Ставрідіс своєю чергою порадив "не робити ставок проти України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, з якою проблемою можуть зіткнутися українські військові під час проведення контрнаступу.