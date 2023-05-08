Росіяни влітку спробують натиснути живою силою та технікою: полковник ЗСУ розповів, де саме

Найнебезпечніша ситуація залишається на сході України

Незважаючи на те, що росія не має наступального потенціалу, як вважає Кирило Буданов, окупанти можуть спробувати реалізувати свою чисельну перевагу в техніці та живій силі. Найближчим часом, а саме влітку, на деяких ділянках фронту окупанти можуть спробувати атакувати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, найімовірнішою ділянкою фронту, де можуть активізуватись росіяни, є схід країни.

На думку військового експерта, росіяни напередодні контрнаступу ЗСУ намагатимуться реалізувати свою чисельну перевагу на східній частині російсько-українського фронту – від Куп’янська до Вугледару. На Херсонщині ж лінія фронту відносно спокійна, адже проходить річкою Дніпро. Форсувати річку зараз немає можливості ні у українських Сили оборони, ні у окупанти.

"Щодо тимчасово окупованого півдня Запорізької області, то там рельєф місцевості не дозволяє проводити приховану підготовку ресурсів для проведення масштабної атаки", — резюмував Владислав Селезньов.

Більше про контнаступ ЗСУ, снарядний голод окупантів і нові відключення світла читайте в матеріалі "Готуй сани влітку: чи загрожує Україні новий блекаут і зрив опалювального сезону".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Чехії рекомендує Україні утриматися від контрнаступу. Якщо робити все поспіхом, то це призведе до катострофи, а другого такого шансу Україна може не мати цього року.