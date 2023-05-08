У росіян влітку будуть три завдання, а ЗСУ постараються "їсти слона частинами" — військовий експерт

Окупанти сподіваються обстрілами зірвати контрнаступ ЗСУ, а також створити штучний голод

Найближчими тижнями атаки росіян як на прифронтові міста, так і на ті, що знаходяться в глибокому тилу, посиляться. Таким чином окупанти намагаються залякати українців та зірвати контрнаступ ЗСУ.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" висловив екс-співробітник СБУ консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, атаки росіян посиляться протягом травня, а також протягом усього літа цього року.

Перед армією окупантів стоїть завдання перешкодити контрнаступу ЗСУ та посіяти паніку у суспільстві. Досягати цього вони планують декількома способами:

ракетними атаками прифронтових регіонів з метою зриву українського контрнаступу;

обстрілами дронами-камікадзе глибоких тилів України виключно з метою терору та підтримки напруженої обстановки в українському суспільстві;

проведення масових інформаційних кампаній на тему: "наступну зиму Україна точно не переживе – і вже зараз потрібні мирні переговори".

Також окупанти мають намір завадити літньому збиранню врожаю. Для цього вони цілеспрямовано завдаватимуть ракетних ударів по складських приміщеннях з новим урожаєм, особливо з пшеницею, що йде на експорт. Такими діями вони хочуть створити штучні передумови до дефіциту продуктів та голоду, причому не лише в Україні, а й у країнах-імпортерах.

Щодо термінів початку контрнаступу, то Іван Ступак вважає, що будь-які прогнози — це неймовірно невдячна річ.

"Одне тільки можна сміливо стверджувати: українська армія буде "їсти" російського слона частинами", — запевняє експерт.

Детальніше про розвиток подій на фронті та щодо прогнозів на наступний опалювальний сезон читайте в матеріалі "Готуй сани влітку: чи загрожує Україні новий блекаут та зрив опалювального сезону".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській розвідці назвали причину частих обстрілів з боку росіян. За їхніми словами, окупанти вважають, що їхні дії можуть якось вплинути на контрнаступ ЗСУ чи завадити йому.