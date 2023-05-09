Ворог наступає західніше Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти посилюють обстріли

Російські окупанти не полишають спроб прорватися крізь лінію фронту. Найбільш напруженою залишається ситуація у Бахмуті та Мар’їнці.

За даними Інституту вивчення війни, ворог в Бахмуті міг просунутися — мова про кілька сотень метрів. Окупанти також активні на Луганщині. Війська рф обороняються на півдні України.

Генштаб повідомляє, що наступальні дії окупантів зафіксовані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 42 атаки ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Поки на Куп'янському напрямку тривають обстріли, на Лиманському напрямку за добу ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Окупанти заявили про бої біля Синьківки. Офіційно — відбивали атаку української ДРГ, але інші дані свідчать про невдалу спробу військ рф атакувати.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті триває наступ ворога. Окупанти просунулися в західній частині міста. Вагнерівці заявили, що просування в межах 280 метрів. Дані DeepState підтверджують, що триває штурм ворогом західної частини міста. Основною задачею ворога називають проникнення у багатоповерхову забудову та закріплення там. Джерела з росії заявляють про посилення наступу і на Бахмутському напрямку загалом. Генштаб ЗСУ звітує про відбиті атаки у напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Часового Яру (13 км на захід від Бахмута).

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському напрямку ворог наступав в районах Авдіївки та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Численні атаки росіян відбиті в районі Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) на Мар'їнському напрямку.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Окупанти обстрілюють українські позиції на Запорізькому напрямку. Геолокацією підтверджено обстріл біля Щербаків. За даними Генштабу загалом на півдні під ударом околиці понад 30 населених пунктів. В Херсонській області окупанти масово мінують східний берег Дніпра, обладнують фортифікаційні споруди.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

В ніч на 9 травня та зранку в цей день ворог атакував Україну ракетами. Як раніше розповідав "Телеграф", нічна атака була спрямована проти Дніпра та Харкова. Зранку вівторка ракетний обстріл загрожував столиці.