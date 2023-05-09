Україна отримає від США новий пакет допомоги: що до нього увійде

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги, спрямований на посилення протиповітряної оборони

У вівторок, 9 травня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 1,2 млрд. доларів. Він буде спрямований на посилення протиповітряної оборони нашої країни, що дуже актуально на тлі ракетних атак Росії на Україну, що почастішали.

Про це повідомляє AP.

Як уточнили джерела видання, до пакету зокрема увійдуть безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. Крім того, за словами офіційних осіб, допомога буде включати ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.

Цей пакет військової допомоги буде надано у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка спрямована на забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.

Чиновники зазначили, що з урахуванням цього пакету, з початку повномасштабної війни Росії проти України, загальна сума військової допомоги США нашій країні зараз сягає майже 37 млрд доларів.

Як повідомляв "Телеграф", на початку травня США передали Україні ще один пакет військової допомоги, до нього увійшли ракети Hydra 70, які до цього ЗСУ не отримували.