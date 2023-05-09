Коли твій лідер — боягуз: пропагандисти спробували підправити картинку параду, але правду не приховати

Реальність, як і завжди у випадку з росією, виявилося зовсім іншою

Ганебний парад на 9 травня у росії спробували врятувати пропагандисти. Але, навіть тут усе випливло і показало справжній стан справ у країні-агресорці.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на трансляцію параду в рф.

Так, мабуть, щоб зовсім не падати в бруд обличчям з "млявим" парадом без техніки і живої сили пропагандисти взялися за свою улюблену справу — спотворення реальності. По росТВ та іншими прокремлівськими ресурсами рознесли фото та відео, як путін спілкується в оточенні "натовпу" ветеранів та курсантів і нічого не боїться.

Але реальність, як і завжди у випадку з росією, виявилася зовсім іншою. На фото з дронів можна побачити справжній розмір цього "натовпу", який, насправді, складається з кількох десятків людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін на параді видав чергову порцію марення. Глава росії традиційно почав звинувачувати Захід у всіх бідах, а росія, за його словами, зможе захистити себе і жителів Донбасу.

Також ми повідомляли, що путін на параді злякався хлопка. У момент, коли російський президент після виступу йшов із гостями, які приїхали відвідати парад, осторонь пролунав хлопок. Цей звук змусив диктатора зупинитись і озирнутися.