Удар "Хаймарсами" по казармах росіян? На Луганщині пролунали потужні вибухи (відео)

В окупованому Первомайську пролунали вибухи, інформація в мережі суперечлива

У вівторок, 9 травня, в окупованому Первомайську Луганської області пролунали вибухи. У мережі з’явилася інформація, нібито удару було завдано з HIMARS, також відрізняється інформація, куди саме були "прильоти".

Зокрема, відомий український блогер Казанський звернув увагу на нещодавній пост пропагандиста Дмитра Стешина, який хвалився, нібито HIMARS "переможені", російська армія навчилася глушити GPS, а Алчевськ та Первомайськ нібито стали "невразливими".

"9 травня "Хаймарс" точно вражає розпад російських окупантів на взуттєвій фабриці в Першіймайську. Влучили добре. Почалася пожежа. На місце терміново поспішають швидкі", — пише Казанський.

Водночас ватажок ПВК "вагнер" євген пригожин заявив, що нібито Україна вдарила ракетами HIMARS по об’єкту, в якому перебували українські військовополонені, які залишилися у ПВК "вагнер" на обмін. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомляв "Телеграф", уночі 7 травня на території тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Гучно було біля Козацької бухти, розташованої за 15 кілометрів від центру Севастополя. Крім того, паблики писали про серію вибухів у районі мису Фіолент.