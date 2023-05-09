На Донбасі загинув співробітник ОП: Єрмак повідомив деталі

Трагічна новина прийшла до ОП

Повномасштабна війна з росією продовжує щодня забирати життя українців. Сьогодні, 9 травня, сумна новина з фронту прийшла до Офісу президента. На війні загинув його співробітник, який воював на Донеччині.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Як стало відомо, на війні загинув консультант Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Олексій Титаренко. Життя героя обірвалося на передовій Донбасу.

"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам’ятатиме героїв!", — каже Єрмак.

У НАНУ, де працює його дружина, розповіли, що воїн загинув 7 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на передовий загинув колишній нардеп України Олег Барна. Він вирушив воювати ще 2014 року, проте згодом повернувся, щоб стати нардепом. Після початку вторгнення росіян екс-політик знову вирушив воювати навіть попри те, що мав інвалідність.

Також ми повідомляли, що депутат із Буковини Іван Варчук, який став на захист батьківщини зі зброєю в руках, загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Бударки внаслідок зіткнення з російською ДРГ