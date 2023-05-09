"ІПСО загрузло у багнюці": росіяни запустили новий фейк про ЗСУ, але тут же попалися (фото)

Росіяни не надто запарюються над своїми фейками

З наближенням контрнаступу ЗСУ російська пропаганда посилила виробництво нових фейків про Україну та її союзників. Під роздачу потрапила і західна техніка, яку зараз активно передають до ЗСУ.

На черговій безглуздій брехні підловив росіян військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він звернув увагу, що останнім часом пропагандисти спрямовують свої атаки на західну техніку і намагаються вдовбати в голови росіянам, що західна техніка нібито не може впоратися з українським бездоріжжям і постійно в ньому застряє, у зв’язку з чим "зривається" контрнаступ.

При цьому до створення своїх "виробів" росіяни підходять у властивій собі манері — на тяп-ляп і ліплять хрести, якими ЗСУ позначають свою техніку, аби куди попало.

"Пропагандисти вишукують у мережі фото західної техніки, яка застрягла десь або колись, накладають на неї в редакторі білі хрести, щоб не було сумнівів, що це техніка ЗСУ і видають на-гора такі вкидання", — зазначає Коваленко.

Так, наприклад, в одному з таких випадків вони видали за техніку ЗСУ БМП Marder-1А5, що перетинає річку Кундуз в Афганістані у травні 2010 року.

"Або ось цікавий екземпляр. Це фото з Іраку 2000-х і воно досить відоме. Принаймні Google його видає на ура! Але криворукі вирішили, що якщо наклеїти на М2 Bradley білий хрест, то знайти його в пошуку буде неможливо", — каже Коваленко, додаючи, що "нове ІПСО ув’язнуло у бруді навіть не розігнавшись".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни видали фейк про трагедію у Броварах, але заплуталися в українських літерах.

Також ми повідомляли, що новий фейк Росії про біолабораторії в Україні висміяли в мережі.