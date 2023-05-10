Новий німецький танк може отримати українську "прописку": мова про сотні штук на рік

Німецька компанія хоче розгорнути виробництво "Пантер" в Україні

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall хоче відкрити підприємство в Україні та виробляти там танки, ППО та снаряди.

Як повідомляє RND, генеральний директор компанії Армін Паппергер повідомив, що мова, наприклад, може йти про виробництво в Україні новітнього танка KF51 Panther.

В цей час "Пантера" існує в передсерійному варіанті, проте глава Rheinmetall висловив переконання, що українська армія в майбутньому буде озброєна цими танками, а можливо навіть їх вироблятиме.

При цьому він зазначив, що може йтися про виробництво й іншої продукції, а угоди з українськими компаніями можуть бути укладені вже найближчими тижнями.

"Таким чином, ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі", — сказав він і додав, що інвестиції у виробництво надійдуть з боку України.

Щодо танків "Пантера", то компанія хоче запустити виробництво близько 400 одиниць на рік.

"Наш нещодавно розроблений основний бойовий танк Panther може зійти з конвеєра на українському заводі на базі порівнянної моделі", — сказав Паппергер і додав, що у найближчі 10 років попит з боку України буде величезним.

Варто зазначити, що Rheinmetall добре відомий українцям як виробник танків Leopard, які нещодавно з’явилися на озброєнні ЗСУ. Однак компанія виробляє набагато більший спектр озброєння, починаючи зі снарядів до артилерійських та танкових знарядь та закінчуючи зенітними системами. При цьому компанія навіть хоче розпочати виробництво абсолютно нового типу озброєнь на кшталт безпілотного "повітряного авіаносця" для дрібніших дронів.