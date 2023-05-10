Одного вибуху на мосту буде мало: експерт розповів, як ЗСУ звільнять Крим

Експерт розповів, як можна звільнити Крим

Крим вдасться звільнити виключно шляхом облоги, а для цього потрібно буде підірвати Кримський міст.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив військовий експерт Андрій Крамаров.

За його словами, також для звільнення півострова потрібно забезпечити вогневий контроль наших військових не лише над Кримом, а й над прилеглими територіями.

Експерт наголосив, що найголовніше на першому етапі — завдати потужних ударів по Кримському мосту.

"Не просто вивести його з ладу, а й унеможливити його відновлення ворогом. По-друге, нам потрібна зброя, засоби поразки, якими ми могли б повністю контролювати як територію півострова, так і територію навколо Криму", – сказав фахівець.

Для цього, вважає Крамаров, ЗСУ знадобиться військова авіація. Тільки за допомогою її військові зможуть взяти під контроль усі порти окупантів.

Експерт переконаний, що сам процес звільнення півострова швидким не буде, оскільки з 2014 року росіяни поступово перетворювали Крим на військову базу. За його прогнозами, облога може тривати щонайменше три, а то й шість місяців.

"Кримський міст досі стоїть, тому що у нас немає можливості тими засобами поразки, які у нас є, повністю вивести його з ладу. Думаю, як тільки у нас з’являться такі кошти і така можливість, Кримський міст буде зруйнований. Швидше за все, його буде зруйновано не в одному, а в кількох місцях – у трьох-чотирьох, щоб повністю виключити його потенційне відновлення", – сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно окупанти закривали Кримський міст для руху.