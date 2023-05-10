Незважаючи на колосальні втрати: військовий розповів про нову тактику ворога у Бахмуті

Військовий розповів, яка зараз ситуація у Бахмуті

росія відправляє на Бахмут занадто багато живої сили, у тому числі із резервів. Ці війська окупанти могли використовувати інших напрямах, але завоювання міста для них стало принциповою позицією.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив український військовий Георгій із розвідгрупи "Дике поле" у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

За словами військового, поки що не можна сказати про перемогу ЗСУ на цьому напрямі, але виснажити ворога в українських військових точно вдалося.

"Щодо Бахмута – це логістичний центр сходження двох доріг: одна дорога йде на Костянтинівку, інша на Слов’янськ. Він географічно розташований у зоні, де є спуски та підйоми. Зараз там триває піхотна війна.

Я стежив за усією бахмутською операцією. І тактика у ворога була різною. Спочатку вони робили основну ставку на те, щоб швидко увійти до міста, але не вийшло. Рівень навченості піхоти "Вагнера" був недостатнім, щоб закріпитись у місті. Тому кілька разів їх вибивали на околиці. Потім вони почали працювати професійніше – із застосуванням артилерії та літаків. Але це також не спрацювало", — розповів Георгій.

Боєць ЗСУ додав, що пізніше ворог діяв за іншою тактикою — він почав "різати" фланги, намагаючись атакувати через Соледар та Кліщеївку.

"Нині тактика стандартна: "м’ясні хвилі "вагнерівців", але прикриті артилерією та дронами. У самому Бахмуті тактика ворога – штурмова. Штурми "Вагнера" проходять будинок за будинком. Вони йдуть по 7-10 людей, агресивно рвуться вперед та зачищають, закидаючи квартали, де є наші війська, артою. Знищують будинки, які можуть служити фортецею, за допомогою літаків, які вже давно скидають керовані бомби", — сказав він.

Георгій зазначив, що українським військовим вдалося повернути контроль над дорогою над Хромовим, яку прозвали "трасою життя".

У той же час колишній командир полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький повідомив, що його третя окрема штурмова бригада розгромила підрозділи 72-ї бригади росії в Бахмуті.

"Фактично повністю знищено 6-ту та 8-ту роти даної бригади. Розбито бригадну розвідку, знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", – сказав він.

За його інформацією, ЗСУ вели наступальні дії у смузі шириною 3 км та глибиною 2,6 км.

"Вся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ", — завершив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилася ситуація на фронті за добу, 9 травня.