Психологічна та фізична реабілітація: як Ізраїль допомагає українцям впоратися з жахами війни

Ізраїль має багаторічний досвід життя в умовах війни та ділиться ним з Україною

У реаліях повномасштабної війни з російськими окупантами, українці переживають такі жахи, що потребують фахової допомоги, щоб впоратися з пережитим. Ізраїль, який має величезний досвід довготривалого протистояння ворогу та адаптації до життя за таких умов, ділиться ним з Україною — зокрема йдеться про психологічну допомогу людям, які пережили травму війни.

Про це розповів Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у інтерв'ю "Факти ICTV".

За його словами, між двома країнами в цій галузі існує дуже активна співпраця.

"Сотні фахівців з України вже пройшли навчання в Ізраїлі. Ще кілька тисяч пройшли навчання онлайн, тренінги, які організовував Ізраїль та ізраїльські фахівці з питань посттравми. Зараз ми готуємо захід у Львові, який відбудеться 30 травня. Він стосуватиметься питань як фізичної, так і психологічної реабілітації", — розповів дипломат.

Він наголосив, що в Україні існує колосальна потреба як у фізичній реабілітації людей, постраждалих від війни, так і у психологічному відновленні всіх верств населення. Сьогодні є багато спрямованих на це ініціатив, створюються центри реабілітації. Досвід Ізраїлю в цьому плані безцінний для українців. Проте співпраця двох країн не обмежується цією цариною.

"Є необхідність у більш довгострокових проєктах. Сьогодні ми говоримо більше про питання психологічної та фізичної реабілітації людей, які постраждали від війни. Усе, що стосується розмінування, будівництва бомбосховищ – за цими напрямками ми працюємо разом із керівництвом України", — додав Міхаель Бродський.

Як розповідав "Телеграф", днями в Києві запрацювала система раннього сповіщення про підліт ворожих снарядів та безпілотників, яку нам передав Ізраїль. Вона ідентифікує ракети та снаряди всіх видів і розраховує, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, де мешканці можуть бути в небезпеці.