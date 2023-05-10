Цифри вражають: в Україні оцінили збитки від російського вторгнення

Країна-агресор повинна буде компенсувати всі збитки власним коштом

З початку повномасштабної війни росія завдала збитків Україні на кілька сотень мільярдів доларів. Збитки лише за інфраструктурою нашої країни на сьогодні становлять 144 млрд доларів.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на дані Офісу президента, Світового банку та Київської школи економіки.

Так, Росія завдала Україні руйнувань на 700 млрд доларів. У цьому випадку йдеться про пошкодження або знищення практично 75 тисяч житлових будинків, понад 2,5 тисячі навчальних закладів, 500 медустанов, 400 культурних та 120 релігійних споруд, а також понад 100 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Водночас Світовий банк вважає, що післявоєнне відновлення країни Україні коштуватиме як мінімум 411 млрд доларів.

За даними Київської школи економіки, російські окупанти завдали шкоди критичній інфраструктурі вже на суму 144 млрд доларів. Це оцінка на лютий 2023 року.

Відновлювати Україну потрібно за рахунок суверенних активів, а також за рахунок приватних активів російських олігархів та посібників війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення повномасштабної війни та перемоги України наша країна вимагатиме від росії репарації й в розмірі не менше 1 трлн доларів.